Juanma Lamet reflexiona sobre la posición del PP en política exterior: "No hay un discurso ni un rumbo claro"

"Me pareció un error claro que en la remodelación de la dirección nacional del PP que hizo Alberto Núñez Feijóo no nombrara a ningún portavoz de Exteriores, sino que las competencias de exteriores se las arrojara a sí mismo", informa en este vídeo el periodista Juanma Lamet.

El periodista Juanma Lamet, de 'El Mundo', afirma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "llevan demasiado tiempo sin hablar y deberían haberlo hecho ahora": "Creo que la política exterior tiene que estar por encima de banderías y de enfrentamientos de bloques tan enconados como los que tenemos ahora, y que el presidente del Gobierno tendría que ser el que dé el primer paso", afirma Lamet, matizando, eso sí, que hay poca voluntad por ambas partes.

También, señala que tampoco sabríamos qué postura le trasladaría Feijóo a Sánchez porque "estamos viendo a un PP que no sabe muy bien en qué lado colocarse", le traslada la presentadora de Al Rojo Vivo de este miércoles, Inés García Caballo.

Y realmente, todo parte de un error, según analiza Lamet: "Me pareció un error claro que en la remodelación de la dirección nacional del PP que hizo Alberto Núñez Feijóo no nombrara a ningún portavoz de Exteriores, sino que las competencias de exteriores se las arrojara a sí mismo. Es decir, es el propio Feijóo el portavoz de Exteriores y eso la gente no lo sabe. Con lo cual, algo no está funcionando bien ahí y no hay, efectivamente, un discurso claro ni tampoco hay un rumbo claro al no expresarse bien por dónde quiere ir el PP".

Por otro lado, por ejemplo, con respecto a lo ocurrido este último domingo, cuandoIsrael impidió el paso a la iglesia del Santo Sepulcro para la misa del Domingo de Ramos (los agentes detuvieron al cardenal Pierbattista Pizzaballa junto al Custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, cuando iban de camino al lugar de forma privada y sin ningún rastro de procesión o acto ceremonial), el PP todavía no se ha pronunciado al respecto, algo que es "absolutamente incomprensible", afirma Lamet. "No puedo entender que el PP no haya tenido una condena firme al respecto".

"No hay nadie que pueda no estar en contra de lo que hizo Netanyahu, que ha perpetrado frente a los ojos del mundo entero un genocidio y que, sin ningún tipo de cortapisas, quiere privilegiar a una religión y a una raza por encima de las otras que viven en la zona y que tiene un proyecto expansionista que pasa por los israelíes primero y los judíos primero", argumenta Lamet. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle este análisis.

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