Juanma Lamet analiza que el PP sopesa un "superdomingo" autonómico: "Feijóo ha fijado un nuevo listón: cuando hay dos prórrogas de presupuestos, toca ir a elecciones"

El periodista de El Mundo Juanma Lamet ha analizado en Al Rojo Vivo que el PP sopesa un "superdomingo" autonómico en Madrid.

"En las reuniones que están teniendo en Génova para la activación electoral del partido de cara a unas elecciones generales se ha hablado de que, como es complicado que haya presupuestos generales de Extremadura o Aragón, puede que haya un adelanto electoral", ha explicado Lamet.

En estas reuniones habrían estado presentes el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, o Elías Bendodo, vicesecretario de política autonómica del PP, entre otros. "Feijóo ha establecido un nuevo listón: cuando haya dos prorrogas de presupuestos hay que ir a elecciones. Lo dice para el ámbito nacional pero también vale para el autonómico".

Es por ello que "Extremadura o Aragón podrían ir a elecciones si no hay presupuestos y se podrían sumar a la convocatoria que ya hay prevista apróximadamente el 15 de marzo en Castilla y León". Sin embargo, Andalucía y Juanma Moreno se habrían mantenido al margen, al menos hasta ahora.