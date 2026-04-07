Josep Corbella explica por qué la cara oculta de la Luna es "asombrosa": "Tiene más cráteres, roca más antigua y es muy interesante científicamente"

El periodista y divulgador científico, Josep Corbella, explica por qué el haber ido a la cara oculta de la Luna es un hito. En el vídeo, los detalles.

Artemis II rodea con éxito la cara oculta de la Luna y emprende el viaje de regreso a la Tierra. La NASA celebra que la observación lunar, de unas siete horas a una distancia de unos 6.545 kilómetros de la Luna, representa un avance significativo en sus investigaciones.

Josep Corbella, divulgador científico y periodista de La Vanguardia, explica en Al Rojo Vivo por qué era tan importante ver esas zonas inéditas de la cara oculta de la Luna: "La cara oculta, más que importante, es asombrosa", afirma el experto. "La cara oculta es diferente de la cara visible: tiene muchos más cráteres, tiene la corteza más gruesa, tiene rocas más antiguas y es interesante, sobre todo desde un punto de vista científico", añade.

Ahora bien, desde un punto de vista de exploración espacial, de pensar en enviar astronautas allí en un futuro, "tiene menos interés porque la cara oculta de la Luna tiene un inconveniente: no tiene comunicación directa con la Tierra y casi todo lo que puedas hacer en la cara oculta, se puede hacer también en la cara visible. Por lo tanto, los planes de exploración futura a la superficie lunar contemplan construir bases en la cara visible, no en la cara oculta", explica Corbella.

Sin duda, esta elección de ir hacia esa cara oculta y no pisar la Luna "es el inicio de una nueva era espacial", afirma el experto. Esto es, "por primera vez, hay la perspectiva de tener una presencia humana continuada y frecuente (no permanente) en la superficie de la Luna y esta misión es la primera que inaugura este proyecto. En este sentido, sí que es un hecho histórico".

Por ello, lo que ocurrió anoche, al sobrevolar la cara oculta, "fue el punto culminante de esta misión, el momento en que una tripulación llegó más lejos que ninguna otra en la historia de la exploración espacial. La primera vez que se sobrevoló la Luna desde 1972", destaca Corbella.

Por último, sostiene que lo ocurrió anoche, al ir a la cara oculta de la Luna, no fue en sí histórico, en el sentido de que no va a cambiar la comprensión o la visión que tenemos de la cara oculta (...) pero "sí que es un hito en esta gran aventura que tiene por objetivo volver a tener una presencia humana y esta vez de manera recurrente en la superficie lunar".

En el vídeo podemos ver al completo esta intervención, donde el divulgador científico asegura que podría haber presencia humana constante en la Luna, quizás, en la década del 2040.

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