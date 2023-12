José Zaragoza, diputado del PSC, se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre la situación política en España. Por un lado, ha comentado qué le parece que Francisco Galindo sea el verificador en la reunión entre PSOE y Junts.

"Cumplimos los acuerdos y tenemos nuestras propias posiciones políticas. El problema es aquellos que no entienden que el diálogo es lo que resuelve los problemas", ha destacado.

Además, también se ha pronunciado sobre las últimas declaraciones de Vox acerca el PP nacional. "Están apegados al cargo. Dicen que rompen con el PP, salvo en los gobiernos donde están juntos", ha señalado. De esta forma, ha indicado que Vox "hace populismo y crea crispación y odio".

En cuanto al PP, ha criticado que continúe el bloqueo al CGPJ. "La derecha decidió no cumplir con la Constitución porque les gusta controlar la justicia cuando los votos no les acompañan", ha asegurado, indicando que España lo que necesita ahora son "reformas, no revoluciones".