Vox intenta escenificar una ruptura con Génova, aunque por el momento, los pactos y las colaboraciones en las Comunidades Autónomas que gobiernan en coalición o con el sustento de la ultraderecha continúan intactos. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado que su partido se desmarcará a partir de ahora del PP nacional de Alberto Núñez Feijóo por la ausencia de colaboración para armar una estrategia conjunta contra Pedro Sánchez y la amnistía, denunciando lo que ellos ven como "ataques y desprecios".

Llevan semanas reclamando al PP una acción coordinada contra los pactos de investidura y la ley de amnistía, afeando a los 'populares' lo que ellos creen que es tibieza a la hora de combatir a Pedro Sánchez. Piden particularmente que el PP impida la tramitación de la ley que regulará la medida de gracia en el Senado, donde los 'populares' tienen mayoría. De su lado, el PP ya ha trasladado su negativa a impedir esta tramitación y a emprender acciones comunes con los de Santiago Abascal.

En rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, Garriga ha recriminado al PP que "convoque manifestaciones el domingo" para protestar contra la amnistía a los encausados por el 'procés' pero alcancen un pacto con PSOE y Sumar para las comisiones del Congreso. Una ruptura a medias, ya que el número dos de Vox ha dejado claro que la colaboración con el PP en los parlamentos autonómicos donde cogobiernan se mantendrá.

"Es la evidencia de que el PP no quiere, no está dispuesto a protagonizar esta acción coordinada para frenar este golpe de Sánchez", ha lamentado el secretario general de Vox, que ha subrayado que Feijóo y Génova "han decidido ir por un lado".

Garriga ha recordado que Vox apoyó la investidura fallida de Feijóo y han respaldado sus convocatorias en las calles para protestar contra la amnistía al entender "que es lo que tocaba, apartar las siglas y defender la nación". Pero, a cambio, han recibido "ataques, desprecios y pactos con Sánchez y Sumar".

Desde el PP, y reaccionando a la noticia de la 'ruptura' que adelantaba 'Ok Diario', su portavoz Borja Sémper ha ironizado con esta escenificación de los de Abascal. "¿Qué relación?", se ha preguntado Sémper reconociendo que no sabe a qué tio de ralación se refieren. "Es difícil seguirles", ha continuado con una media sonrisa, recordando que "un día hablan de gallinas ponedoras" (en referencia a Ortega Smith diciendo que el PP no tenía huevos) y "hoy se quejan".

"El momento es crítico y merece estar por encima de estrategias partidistas", ha sentenciado Sémper más serio.

