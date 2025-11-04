José Muñoz (PSPV), tras la dimisión de Mazón: "Si el PP y Vox acaban llegando a un acuerdo, será el pacto de los culpables"

El portavoz del PSPV en Les Corts Valencianes arremete en Al Rojo Vivo contra PP y Vox por haber descartado elecciones y seguir queriendo, pese a todo, mantener la Generalitat Valenciana, tras la dimisión de Carlos Mazón este lunes. En el vídeo, los detalles.

Tras conocer que Alberto Núñez Feijóo había llamado ya a Santiago Abascal para ponerse de acuerdo en buscar un sustituto para Carlos Mazón, José Muñoz, portavoz del PSPV en Les Corts Valencianes, lamenta que el futuro de la Comunidad Valenciana esté en manos de "un señor que es el líder de la extrema derecha en España".

"Un señor que representa lo peor: el racismo, la exclusión, los recortes de los derechos, incluso, del estado de las autonomías, tiene la llave de la Comunidad Valenciana", lamenta Muñoz, tras haber descartado Feijóo unas nuevas elecciones en la Comunidad Valenciana y haber optado, en su lugar, por elegir, tras la dimisión de Mazón, un nuevo president (con Vox, porque el PP no tiene mayoría absoluta) para así mantener la Generalitat hasta las próximas elecciones autonómicas, que, si no hay adelanto, serán en 2027.

Critica también el portavoz del PSPV que dentro del PP hay una "lucha de poder" por ver quién habla antes con Abascal para que, "en definitiva, el candidato de Feijóo o Mazón, que no es el mismo, se imponga en Valencia porque necesita el acuerdo de Vox".

Pero, aunque "suene duro", "si PP y Vox acaban llegando a un acuerdo, será el pacto de los culpables que se sellará sobre la memoria de 229 personas que perdieron la vida en la tragedia de la DANA", afirma el socialista. Y si no quieren que sea así, "lo que hay que hacer es ir a elecciones y generar esa higiene democrática", concluye Muñoz. En el vídeo podemos ver al completo esta intervención.