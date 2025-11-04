Afra Blanco, contra Aznar por los "consejos" que le dio a Mazón: "Qué asco"

En Al Rojo Vivo, la sindicalista Afra Blanco ha sido tajante: "El señor Aznar debe apartarse de la noble labor de la política, que nunca ha sabido ejercer, igual que tiene que hacerlo Mazón".

Afra Blanco ha reaccionado a las revelaciones sobre las dos cenas secretas que, según se ha conocido, mantuvo el expresident de la Generalitat Valenciana con José María Aznar tras la desastrosa gestión de la DANA que dejó 229 muertos en la provincia de Valencia. En esos encuentros, el ex presidente del Gobierno le habría dicho: "Tú no vas a dimitir, vas a seguir ahí porque el Partido Popular no va a cargar con las muertes. Aquí no hay más culpable que Pedro Sánchez".

"Qué asco", ha manifestado Blanco. "Aznar vuelve a defender su propia actuación con el 11M. Pero cuando uno miente y el pueblo sufre —y aquí el pueblo ha sufrido—, no hablamos de un error político ni de un fallo: hablamos de una herida moral que no se va a curar mientras no pidan perdón, mientras no digan la verdad y mientras no se aparten para ser juzgados por esa gestión".

Para la sindicalista, el verdadero problema está en la omisión: "Si aquel día se hubiera enviado el mensaje en el momento correcto, habría vidas, no muertes".

Y concluye con una llamada directa: "El señor Aznar debe apartarse, apartarse de una noble labor, la política, que nunca ha sabido ejercer. Que se aparte igual que tiene que hacerlo Mazón. Y si no lo hace, que lo aparte Feijóo, porque lo único que está haciendo es compartir cada una de sus actuaciones negligentes".