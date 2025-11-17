José Muñoz cuestiona el relato de Mazón: "He convivido ocho años con Ximo Puig y nunca prescindió de los escoltas; es inaudito en política"

El portavoz socialista en Les Corts ha redoblado las dudas sobre Mazón: "¿Qué hizo esa tarde? ¿Qué es eso que no quiere contar, tan grave como para prescindir de los escoltas, no responder preguntas o no atender a su consellera de Emergencias?".

José Muñoz, portavoz del grupo socialista en las Corts, ha cuestionado la comparecencia de Carlos Mazón en la Comisión de Investigación sobre la DANA,una intervención que ha dejado más incógnitas que certezas.

Uno de los puntos más controvertidos, y que Muñoz considera incomprensible, es la revelación de Mazón de que ordenó a sus escoltas retirarse cuando abandonó 'El Ventorro' para acompañar a Maribel Vilaplana hasta el aparcamiento donde tenía su coche. "Es inédito que un president de la Generalitat prescinda de los escoltas", ha señalado.

Muñoz ha comparado esta actuación con la de su antecesor: "He convivido ocho años con el president Ximo Puig y nunca prescindió de los escoltas. Es algo absolutamente inaudito en el mundo político".

Para cerrar su intervención en Al Rojo Vivo, Muñoz ha insistido en la misma pregunta, dejando caer la sospecha sobre la actuación del president: "¿Qué hizo esa tarde Mazón? ¿Qué es eso que no quiere contar, tan grave como para prescindir de los escoltas, no responder preguntas o no atender el teléfono de su consellera de Emergencias mientras se estaba ahogando la Comunitat Valenciana? ¿Qué oculta Mazón?".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.