José Cosín es uno de los detenidos por las protestas ante el Congreso del 25S. Cosín ha contado en Al Rojo Vivo en que circunstancias se produjo su detención. "Estaba ante la Audiencia Nacional cuando la Policía se preparaba para cargar. Yo me puse de rodillas en el suelo con las manos en la cabeza, sin poner más resistencia. Pensé que pasarían de largo, pero se vinieron hacia mí".

Según Cosín la detención fue "violenta". Además denuncia que el trato en las celdas no fue el más adecuado. "Uno de los chicos se mareó en la celda y empecé a pedir ayuda para que viniera alguien, pero no me escucharon".

José Cosín pasó dos días en los calabozos. Cosín ha relatado que fueron tratados "como terroristas". Según el atestado policial, fue detenido por oponer "resistencia pasiva desde el suelo" a la acción policial. Este abogado ha anunciado que emprenderá las pertinentes acciones legales porque tiene motivos suficientes.