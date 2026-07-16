Joaquim Bosch analiza el aval de Europa a la ley de amnistía: "Es una gran lección jurídica"

El magistrado analiza el aval de Europa a la ley de amnistía: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que ni la malversación ni el terrorismo vulneran el ordenamiento europeo. En el vídeo podemos ver al completo su explicación y análisis jurídico.

Joaquim Bosch, magistrado y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, valora en directo, en Al Rojo Vivo, el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía. Considera que ni la malversación ni el terrorismo vulneran el ordenamiento europeo.

Por una parte, reconoce que la ley de amnistía es compatible con la normativa europea y, además, habla del perdón a los independentistas. Esto es, según expone Inés García, presentadora de Al Rojo Vivo, según este fallo, el perdón a los independentistas catalanes no es incompatible con el Estado de Derecho.

Para el magistrado Bosch, este fallo le parece una leccción: "Francamente, me ha parecido una gran lección jurídica, las dos sentencias, en materia de valores del Estado de Derecho, de principios que deben regir en una sociedad democrática. Y, efectivamente, las resoluciones indican que la ley de Amnistía de España es plenamente compatible con todos estos valores.

Y además, el experto quiere hacer hincapié en un dato: "En nuestro país todas estas cuestiones del procés las hemos vivido con mucha pasión, con mucha polarización, con mucha conflictividad", pero, "a cierta distancia, quizá las cosas se ven de otra forma, por eso, entre otras cosas, están los organismos europeos".

Y aquí, expone el magistrado, "lo que tenemos es a 15 jueces y juezas muy preparados, que no tienen ningún interés en nada de esto, que no son de nuestro país, que son de nacionalidades distintas, y todos consideran que la ley se ajusta a esos estándares europeos".

Y no solamente es que crean que no es contraria a la directiva sobre terrorismo o que no es contraria a los intereses financieros de la Unión Europea, sino que, añade, "dice cosas mucho más importantes, como que la ley de amnistía no vulnera el principio de igualdad y discriminación, no vulnera la seguridad jurídica, no vulnera la separación de poderes, sino que todo lo contrario".

Esto es, "que en situaciones de conflicto político grave es proporcionado, por razones de evitar la conflictividad social, de favorecer la normalidad institucional y la reconciliación, y positivo aplicar medidas de gracia siempre y cuando sean proporcionadas", expone el magistrado.

Por ende, concluye contundente Bosch que, con esta resolución, "queda claramente cerrado el debate sobre si la ley de amnistía es o no compatible con los valores del Estado de Derecho".

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