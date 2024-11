Tras la declaración de Víctor Aldama ante el juez este pasado jueves 21 de noviembre, por el caso Koldo, el magistrado Joaquim Bosch sostiene, aludiendo a la jurisprudencia, que "la declaración de un investigado o acusado ha de valorarse siempre con suma cautela cuando incrimina a otras personas; un imputado no un testigo imparcial, no tiene la obligación de decir la verdad".

Pero como estrategia de defensa es legítima, sostiene el magistrado, quien apunta que la importancia del contexto: Aldama ha admitido delitos, algunos con penas muy elevadas, y en este tipo de contextos, "son habituales los pactos con la Fiscalía para intentar reducir las posibles condenas o mejorar la situación procesal", explica.

Por ello es importante, según el magistrado, es importante establecer "límites claros" entre las confesiones que ha realizado Aldama. Por un lado, explica que "en los supuestos de investigación contra Ábalos y Koldo hay elementos probatorios añadidos a la confesión que puede dar verosimilitud y que podrían fundamentar en el futuro condenas condenatorios.

Pero, por otro lado, añade el magistrado que en los que respecta a las nuevas acusaciones contra miembros del PSOE y del Gobierno, en las que o se aportó pruebas ("dice que se aportará, pero no se entiende el porqué no se aportó ayer, el día de declaración"), no se puede valorar hasta que se aporten dichos documentos De este modo, "y por el momento, este tipo de imputaciones de hechos sin pruebas, no tiene una gran relevancia jurídica".

Por tanto, en el caso de la investigación contra Ábalos y Koldo, "esta confesión sí tiene relevancia jurídica y probablemente por parte del Tribunal Supremo, si abre causa contra Ábalos en la línea en la que ya está, va a incorporar valoraciones sobre estas declaraciones y es posible que sea llamado también a declarar y es previsible que pueda tener recorrido lo que ha dicho", afirma el magistrado.

Sin embargo, en el caso de las acusaciones contra algunos miembros del Gobierno y el PSOE que realizó sin pruebas, de momento, "se tendrá que esperar a que se aporten elementos probatorios. No hay un plazo para aportarlos, pero mientras se se presenten documentos, mensajes de teléfono, rastreo de cuentas, no habría recorrido posterior porque sólo con la declaración del propio investigado no vale", finaliza Bosch. En el vídeo, podemos ver completa su declaración.