Joan Tardà, tajante sobre la comparecencia de Mazón en el Congreso: "No tiene parangón"

El que fuera diputado por ERC en el Congreso, Joan Tardá, reacciona sorprendido a las mentiras que de nuevo el actual president en funciones volvió a reiterar en la comisión de investigación por la DANA en el Congreso de los Diputados. En el vídeo, los detalles.

Tras repasar en un vídeo, algunas de las muchas mentiras que volvió a pronunciar Carlos Mazón en sede parlamentaria, en la comisión de investigación sobre la DANA en el Congreso de los Diputados, donde no se puede mentir, el que fuera diputado por ERC en la Cámara Baja, Joan Tardà, reconoce sentirse asombrado por ello.

"He vivido algunas comisiones de investigación y reconozco que presencié actos de un gran civismo, pero lo de Mazón no tiene parangón. Igual este hombre, con lo que ha pasado... Tiene que haber alguna lógica que explique que sea capaz de decir lo contrario 48 horas después de decir una cosa", explica, sorprendido, Tardà.

"¿Nunca ha habido un caso similar, no?", pregunta Tardà, tras observar cómo Mazón respondía con un "quizá tenía el móvil en la mochila" a la pregunta de por qué no respondió a una llamada que le hizo Salomé Pradas a las 18:30. "Habíamos vivido momentos de civismo superlativo, pero esto...", concluye Tardà. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

