Crisis Sumar-PSOE
Joan Coscubiela descarta que estemos ante una ruptura entre Sumar y PSOE: "Sería un suicidio"
El analista ha indicado que, pese a la tensión que existe entre ambos partidos, no cree que se vaya a producir una ruptura del acuerdo de investidura. "Más pronto que tarde tendrán que pactar el desacuerdo", ha señalado.
Sumar ha acusado al PSOE de "bunkerizarse" tras una reunión sin acuerdos ni avances "significativos". Joan Coscubiela ha reaccionado a este encuentro reconociendo que, aunque parece evidente que ha ido mal, no cree que vaya a producirse una ruptura del acuerdo de investidura.
"Es relativamente normal y lógico que Sumar no haya querido asistir como invitado de piedra a la sangría de situaciones de corrupción y casos de acoso que afectan al PSOE", ha señalado.
De esta forma, ha confesado que ve normal que hayan querido "sacar pecho". Pese a esto, no cree que esto vaya a suponer una ruptura definitiva entre ambos, ya que "sería un suicidio". "No creo que estemos a las puertas de una ruptura, pero si ante una tensión lógica entre ambos", ha recalcado.
Una situación cuya solución cree que será "pactar el desacuerdo". "Más tarde que temprano tendrán que hacerlo", ha asegurado, destacando que no hacerlo es "irse al suicidio", algo que sería un "drama" para todas las fuerzas de izquierdas.
