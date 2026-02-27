Joan Coscubiela: "Creo que por las mañanas Abascal se mira al espejo y quiere verse como el Trump español"

El analista atribuye esta estrategia de Abascal a una mala asimilación de discursos internacionales: "Está haciendo una mala copia de los mensajes que le llegan de la internacional de extrema derecha a la que pertenece".

Vox atraviesa una crisis interna marcada por las críticas, cada vez más coincidentes, de antiguos y actuales miembros contra su líder, Santiago Abascal. El último episodio se ha producido en Murcia, donde el Comité Ejecutivo Provincial del partido ha dimitido en bloque por su "profundo desacuerdo" con la gestión del presidente regional, José Ángel Antelo.

Sobre esta situación se ha pronunciado el analista político Joan Coscubiela en Al Rojo Vivo, donde ha descrito el proceso interno que vive Vox como una purga en toda regla. "Eso tiene un nombre: es el manual de propaganda de Joseph Goebbels, que le funcionó muy bien al nazismo y que, sinceramente, practica Abascal", ha afirmado.

Coscubiela rechaza además las interpretaciones que intentan explicar la crisis como un simple choque ideológico. "Valoro los esfuerzos por darle un sentido de pugna ideológica, pero creo que la cosa es mucho más sencilla y mucho más grave. Vox ha demostrado que no funciona como un partido democrático", ha sostenido.

En su análisis del liderazgo de Abascal, fue aún más explícito: "Creo que por las mañanas Abascal se mira al espejo y quiere verse como el Donald Trump español. Y, por supuesto, no lo es. Afortunadamente para nosotros". A su juicio, la ausencia de mecanismos internos de democracia provoca que cualquier conflicto, pequeño o grande, "se resuelva manu militari. Eso también es muy viejo".

Coscubiela atribuye esta estrategia a una mala asimilación de discursos internacionales. "Está haciendo una mala copia de los mensajes que le llegan de la internacional de extrema derecha a la que pertenece. Abascal y Vox probablemente sean el proyecto más flojo de toda la extrema derecha europea", señaló.

Sin embargo, ha advertido de que esa debilidad no implica un castigo inmediato en las urnas. "Vox no necesita un partido sólido ni cohesionado. No necesita siquiera un proyecto claro porque tiene algo mucho más valioso: ha sabido aglutinar todos los agravios y dirigirlos contra Pedro Sánchez".

Y ha añadido un factor clave: "Tiene además al Partido Popular trabajando constantemente para él. Con eso, no necesita nada más". Por eso, concluyó, "a Vox esto le pasará factura más pronto o más tarde, pero a corto plazo, en unas elecciones, creo que no. Ahora mismo tiene el viento a favor, y ese viento se llama Alberto Núñez Feijóo y el PP".

