La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado en el programa Al Rojo Vivo que la intención del Gobierno de acabar con el estado de alarma el próximo 9 de mayo supone una muestra de cómo "los partidos han cambiado de posición" con respecto al decreto.

"El Gobierno tiene que explicar cuál es el plan. Los partidos han cambiado cuarenta veces de posición. El PP estaba en contra, incluso no ha apoyado algunas prórrogas. Pero ahora cuando el Gobierno dice que no lo prorroga, son los primeros en salir. Lo mismo con el PSOE, que en verano pedía la necesidad del estado de alarma", ha expresado.

En este sentido, Arrimadas defiende "un acuerdo entre las CCAA y los partidos de la oposición", de tal forma que se especifique cuáles son los pasos a tomar una vez llegada el 10 de mayo: "Lo importante no es tanto el instrumento como las restricciones. Lo importante es el toque de queda o no, el cierre perimetral o no", espeta.

Por otra parte, Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, defiende el "plan B" del PP que denunciaba arrimadas que, según la dirigente naranja, permite que Sánchez "decida sobre los derechos" de los españoles.

"Tenemos instrumentos suficientes para el 10M, para que haya seguridad jurídica y sea posible eliminar estado alarma. No ha llevado a cabo ninguna reforma legislativa. Desde el PP pedimos plan B jurídico. Reformas legislativas jurídicas necesarias. Que el 10M haya seguridad jurídica", expresa la dirigente popular.

Junto con eso, la líder naranja también ha reconocido que establecer un orden común en las medidas "probablemente sea más complejo sin estado de alarma", pero que el verano pasado fue posible, en parte, por una figura jurídica para "limitaciones extraordinarias". "Hay que acordar una medida que tenga base científica para el próximo mes de mayo. La vacunación tiene que ser nuestra obsesión, y espero que vayamos a un nivel menor de restricciones", concluye.