El periodista Ignacio Escolar, director y fundador del diario.es comenta lo "alucinante" que es todo acerca de la causa de Begoña Gómez: "Es muy raro todo lo que rodea a esta causa judicial". Para empezar el origen: "El juez la declara secreta y manda una nota de prensa ¿Cómo se puede explicar esto? A partir de ahí, todo para arriba", afirma Escolar.

"La última, lo de hoy", apunta Escolar, tras conocer que el juez Peinado (magistrado que lleva la causa) ha llamado a declarar a la mujer de Pedro Sánchez el próximo 5 de julio: "Aún no tengo las declaraciones de los testigos y no sé qué me van a decir, y el único informe pericial que se lo he encargado a la UCO -porque la Policía no me valía-, me dicen que aquí no hay nada... Es todo, de verdad...", denuncia Escolar, aludiendo a este proceso judicial que lleva el ya citado magistrado.

Porque además, señala Escolar, que "nadie tiene ninguna duda de que esto se va a quedar en nada. Pero en el medio vamos a ver un circo judicial que de verdad, no tiene un pase. Y ya es casi lo de menos, que el juez se haya saltado la norma no escrita de citar a declarar en medio de un proceso electoral. Pero es lo de hoy porque hay otras normas sí escritas que también está haciendo de forma muy irregular el juez Peinado (...) Es todo bastante impresionante", asegura contundente Escolar. En el vídeo, su intervención al completo.