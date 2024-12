Ignacio Cembrero, sobre Junts: "Presiona mucho, pero no va a ahogar al Gobierno"

El periodista ha confesado en Al Rojo Vivo que no cree que Junts vaya a ir más lejos, porque eso sería unirse a "una posible moción de censura" presentada por el PP. "No creo que la legislatura acabe así", ha reconocido.

Junts ha señalado que ve "muy difícil o imposible" que haya Presupuestos Generales del Estado o que se lleguen a negociar siquiera, mientras ha instado al Ejecutivo a que "muevan el culo". Una expresión literal que ha empleado su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, al dirigirse a Pedro Sánchez en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, donde ha lanzado una advertencia directa al presidente del Gobierno: "No vamos de farol".

Ignacio Cembrero ha reaccionado a estas declaraciones destacando que Junt lo que hace es "apretar mucho". Sin embargo no cree que vaya a terminar "ahogando al Gobierno".

El periodista ha recordado que hacer esto significaría unirse a "una posible moción de censura" que presentara el PP, algo que no cree que vaya a suceder. "No estamos en eso. No creo que la legislatura acabe con una moción de esas características", ha explicado.

Cembrero ha señalado que Madrid se ha convertido en "la plaza donde Junts se puede lucir", destacando que en Barcelona "está en la oposición y no condiciona al Gobierno".

Por este motivo, cree que va a apretar "sin llegar a ahogar", ya que todo lo que puede suceder después "es peor para Junts".