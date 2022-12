Las primarias en el PSOE es una realidad aunque la fecha no está definida. Una realidad con la que discrepa Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura, que afirma es “un perjuicio para el partido”. Y añade que “aquellos que quieren primarias es que no quieren a Rubalcaba porque si lo quisieran no tendrían prisa para llevarlas a cabo”. Alava el trabajo ejecutado por Rubalcaba ya que "ha tirado para adelante con un partido que tras las elecciones había quedado como unos zorros". Un partido que ha remontado según Ibarrapero que se encuentra para el expresidente de Extremadura como "los ñus en el río Mara, esperando a pasar el río hacia los pastos verdes pero nadie se atreve porque hay cocodrilos”.

Entre todos los aspirantes a la secretaría general, Ibarra apuesta por Eduardo Madina porque “es una persona con una juventud que le permite visualizar como es la sociedad del siglo XXI y respeta al pasado” y añade que que Rubalcaba no se debería presentar porque perdería. "Si se presentara, perdería, y no quiero que salga como un perro. Cuando antes lo deje, mucho mejor para él ya que no quiero que salga como un fracasado”.