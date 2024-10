María Llapart entrevista en el Congreso de los Diputados a Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar y quien protagonizó uno de los debates más broncos con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. "Ayer se demostró, desgraciadamente, que la ministra no termina de asumir que la vivienda es un derecho y que, por tanto, hay que protegerlo del rentismo y de la especulación y tomar medidas contundentes", afirma tajante Ibáñez.

El político de Sumar afirma que está de acuerdo en que "hay que proteger el parque público y no se pueda vender por el señor Mazón y la señora Ayuso, pero esto no es suficiente": "La gente quiere medidas que actúen para mañana no para dentro de 10 ó 15 años". Preguntado por las propuestas de Sumar para que el precio del alquiler en España baje, Ibáñez insiste en "regular el precio de las viviendas".

"Lo segundo, no permitir la compra especulativa y esto es muy sencillo", explica el político, que afirma que "en España desde 2008 a 2024 la mitad de las casas las compraron empresas multipropietarias", por lo que defiende que "solo puedan comprar familias, no empresas". "A partir de ahí, otro tipo de medidas que supone que cuando un bloque de viviendas vaya a ser comprado por un fondo buitre, lo compre la administración" ya que "son casas ya construidas que se pueden usar en el parque público de vivienda".

Por último, preguntado sobre si este tema puede poner en peligro la legislatura, Ibáñez afirma que "este tema pone en peligro la vida e la gente": "Un Gobierno de izquierdas tiene que asumir que este es el tema de la legislatura y no valen parches". "Eso lo sabe la ministra y, sobre todo, el presidente del Gobierno", detalla.