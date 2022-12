El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz ha citado como testigos en el caso Bárcenas a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a sus antecesores en ese cargo Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos para los días 13 y 14 de agosto para que aclaren las donaciones anónimas al Partido Popular.

Tras estas comparecencias, el PSOE solicitará un careo de los tres dirigentes con Bárcenas. Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP, responde a la petición del PSOE pidiendo que dejen trabajar al juez "ya que él debe decidir cuales son las pruebas pertinentes. Me gustaría que el PSOE que tanto pide a los demás presente las cuentas de Rubalcaba y explique porque en 2006, se le condonó millones de cuentas mientras que a muchas personas les hipotecaba sus casas por deudas". En este ataque a la oposición, Hernando concluye que " lecciones procesales y jurídicas por parte del PSOE pocas. No me fío"

Hernando hace defensa aférrima de su partido afirmando que el PP "tiene las cuentas muy claras y las ha presentado ante el Tribunal de Cuentas y ante el juez Ruz. Además las personas del PP que han sido llamadas al procedimiento, han acudido y acudirán con normalidad a desentramar las patrañas que Bárcenas ha fabricado. Rajoy compareció en el Congreso de los Diputados a diferencia del señor Griñán que está implicado en el mayor fraude con dinero público de la historia de la democracia y no comparece en el gobienro andaluz".