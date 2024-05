José Manuel Albares ha vuelto a exigir las disculpas públicas de Javier Milei tras las polémicas declaraciones que realizó en Madrid contra Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez.

El ministro de Asuntos Exteriores ha aclarado que cuando se produce un hecho que es "único en la historia de las relaciones internacionales", como lo es que un presidente acuda a la capital de otro país a insultar a sus instituciones, se debe producir una rectificación.

Preguntado sobre si hay un riesgo de que España rompa relaciones con Argentina, Albares ha evitado adelantar acontecimientos. "Las decisiones no se adelantan ni se anuncian", ha señalado. No obstante, ha insistido en que España no va a tomar ninguna medida que pueda afectar a los lazos "fraternales" con Argentina.

"Esperamos que se produzcan esas rectificaciones públicas", ha confesado, a pesar de que el Gobierno argentino ha descartado que eso se vaya a producir. "Tendré una conversación con el embajador argentino y vamos a esperar para ver cómo evolucionan los acontecimientos", ha destacado.

Albares ha explicado que el Gobierno de España irá adoptando las medidas que consideren oportunas siguiendo dos parámetros: defender la dignidad de nuestras instituciones y no tomar ninguna medidas que pueda afectar a los lazos fraternales de dos pueblos hermanos.