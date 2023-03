Ferrovial ha anunciado que trasladará su domicilio social de España a Países Bajos y cotizará en Estados Unidos. Una decisión que José María Camarero ha confesado que tiene una gran trascendencia. "Es una señal de cara a la comunidad inversora internacional. Muestra una imagen de que se va de España una de las grandes del Ibex", ha explicado.

El periodista económico ha querido aclarar en Al Rojo Vivo si esta decisión hará que más empresas opten por hacer lo mismo. "No hay otras empresas que se lo estén planteando, aunque se dan las condiciones para que puedan hacerlo", ha reconocido.

José María Camarero ha recordado que la mayoría de las grandes compañías que hay en España, como Iberdrola o Santander, "su españolidad la tienen prácticamente es el nombre, ya que la mayor parte del negocio se genera fuera", por lo que "la tentación está ahí".

Por otro lado, el periodista económico ha reconocido que al Gobierno no le ha sentado bien la decisión de Ferrovial. "El Gobierno se ha enterado casi como nos enteramos todos". Además, ha asegurado que esta no es una decisión que la compañía tomase de un día para otro. "Los grandes accionistas llevaban meses animando, casi presionando a la compañía, para que hiciese este traslado. No es una decisión de un día para otro y no es una decisión que tenga que ver con la política", ha recalcado.