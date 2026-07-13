Guillermo Pulido, sobre los ataques entre Irán y EEUU: "Es la primera vez que EEUU emplea un dron marítimo cargado de explosivos"

El politólogo analiza la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán y advierte de que el estrecho de Ormuz permanece prácticamente bloqueado. Además, destaca el uso por primera vez de un dron marítimo kamikaze por parte de Washington.

El politólogo y analista de Defensa Guillermo Pulido ha analizado en Al Rojo Vivo la situación en el estrecho de Ormuz y ha advertido de que, aunque el paso marítimo no está completamente bloqueado, su actividad se ha reducido drásticamente desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

"El estrecho está prácticamente cerrado. No del todo, pero solo están transitando algunas decenas de barcos, muy lejos de los cerca de 40 buques diarios que cruzaban antes de que comenzara la guerra", ha explicado.

Según Pulido, la reducción del tráfico marítimo afecta especialmente al transporte de petróleo. "Ya no pasan los grandes petroleros y apenas está cruzando algo más de un millón de barriles diarios, frente a los más de 20 millones que transitaban antes del inicio de las hostilidades", ha señalado.

El analista ha asegurado que uno de los principales motivos de los enfrentamientos es la disputa por el control del estrecho. "El memorando de entendimiento era ambiguo. Irán considera que tiene derecho a controlar el paso de los buques, mientras que Estados Unidos rechaza esa interpretación. Ese desacuerdo está detrás de buena parte de los combates y hace pensar que el conflicto puede prolongarse durante semanas o incluso meses", ha advertido.

Pulido también ha destacado una de las principales novedades militares de los últimos ataques estadounidenses: el empleo, por primera vez, de un dron marítimo kamikaze.

"Es la primera vez que Estados Unidos utiliza un dron marítimo, una especie de lancha no tripulada cargada de explosivos, para atacar objetivos navales", ha explicado.

Aunque ha restado importancia a su impacto estratégico, considera que supone un cambio relevante en la forma de hacer la guerra.

"No será un factor decisivo, pero demuestra que Estados Unidos recurre cada vez más a sistemas no tripulados. Ya habíamos visto este tipo de embarcaciones en la guerra de Ucrania o en los ataques de los hutíes contra el tráfico marítimo, pero ahora Washington también las incorpora a su arsenal. Es un paso más en la evolución de la guerra contemporánea", ha afirmado.

Sobre la respuesta iraní, Pulido ha llamado la atención sobre la decisión de Teherán de no atacar objetivos en Arabia Saudí ni implicar directamente a Israel en esta última fase del conflicto.

"Es muy significativo que Arabia Saudí haya quedado fuera. Tras apoyar inicialmente una posición muy dura contra Irán, Riad cambió de estrategia y ahora apuesta por rebajar la tensión. Irán intenta aprovechar esa situación para dividir a los aliados de Estados Unidos en la región y favorecer que Arabia Saudí presione a Washington para buscar una salida negociada", ha explicado.

En cuanto a Israel, el analista considera que su exclusión responde a un cálculo estratégico.

"La estrategia iraní está siendo muy medida. No busca una escalada descontrolada. Si Israel entrara de lleno en esta fase del conflicto, la intensidad de la guerra aumentaría de forma muy significativa. Por eso Teherán está calibrando cuidadosamente cada uno de sus movimientos", ha concluido.

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