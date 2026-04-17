Guillermo Pulido analiza el alto el fuego entre Israel y Líbano: "Hay condiciones bastante extrañas en ese acuerdo"

El politólogo y analista de defensa, Guillermo Pulido, analiza el frágil alto el fuego alcanzado por Israel y Líbano, que Netanyahu sugiere romper y que no incluye a Hizbulá ni la retirada de tropas.

Israel y Líbano acuerdan un frágil alto el fuego que Netanyahu sugiere romper y que no incluye a Hizbulá ni la retirada de tropas. La tregua en Líbano era una línea roja de Irán para poner fin a la guerra con EEUU, por lo que la medida podría desatascar las conversaciones antes del fin de su alto el fuego, que expira el 22 de abril. Este alto el fuego allana el camino para las conversaciones entre EEUU e Irán en Islamabad.

Este viernes, se ha pronunciado uno de los altos cargos del ministerio de Exteriores de Irán, quien asegura que la "tregua está bien", pero van a rechazar, en cualquier caso, que hablemos simplemente de un alto el fuego temporal, porque lo que Irán busca, asegura el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, es el fin total de la guerra en toda la región, desde Líbano hasta el Mar Rojo.

Por su lado, y según explica Al Rojo Vivo, también se ha pronunciado uno de los ministros más duros de Netanyahu, Katz, su ministro de Defensa, quien ha asegurado que Hizbulá será sí o sí desarmado y que, bien lo conseguirán por la vía política o de forma militar, a través de la fuerza cuando acabe esta tregua.

El politólogo y analista de defensa, Guillermo Pulido,afirma que "será cuestión de tiempo" que vuelvan a caer bombas en el Líbano: "Igual dura cinco días, igual 15 o 25. Las cuestiones de fondo que llevaron a este conflicto siguen igual que el primer día".

Además, afirma el analista que "hay condiciones bastante extrañas en las que el fuego, como que las fuerzas de Defensa de Israel pueden hacer ataques preventivos, autodefensa preventiva la llaman, que si tienen sospecha de que Hizbulá les va a atacar, ellos pueden lanzar el primer disparo. Están las fuerzas de Defensa de Israel ocupando parte del territorio libanés y eso es inaceptable tanto para Hizbulá como para Irán".

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Por tanto, subraya Pulido, "es simplemente una tregua, como ocurre muchas guerras, donde, a veces, hay periodos de alto el fuego y de tregua, pero no parece que vaya a ser el primer paso a una resolución real del conflicto. Por tanto, "sería también bastante escéptico en que esto pueda fructificar en el corto plazo, al menos en algo duradero", concluye el analista.