Respecto a la polémica por la consulta soberanista en Cataluña, Griñán considera que se ha de ser “extremadamente prudente respetando los sentimientos profundos de un pueblo”. Pero sentencia que “la obligación de un político es ser respetuosos con las instituciones y no encender fuegos que luego no sepa apagar”.

El presidente del PSOE aclaró las posturas de cada uno de los grandes partidos implicados en la campaña electoral para las elecciones del 25-N en Cataluña. “CiU quiere la independencia, aunque ahora lo esté ocultando; el PP dice que no hay nada que hacer y el PSC plantea un modelo en el que el estado de las autonomías ha de cerrarse desembocando en un gobierno federal que debemos consensuar entre todos”, afirma Griñán.

A su vez, Griñán asegura que se está “esquematizando algo que no podemos someter a la banalidad de un referéndum porque no hay pregunta que implique toda la complejidad de la decisión que vas a tomar”. Y continúa: “Un referéndum no es lo más democrático, se ha utilizado siempre por las dictaduras de forma manipuladora de la pregunta de turno”.