Gonzalo Bernardos responde sobre si España puede quedarse sin combustible: "La guerra tendría que durar mucho para que ocurra"

En Al Rojo Vivo, el economista analiza el impacto de la guerra con Irán en el petróleo y descarta un desabastecimiento inmediato en España. Además, asegura que Trump "está loco por acabar" el conflicto por el desgaste de su imagen.

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía, aclara las dudas sobre un posible desabastecimiento de combustible en España ante las advertencias de que Europa podría quedarse sin suministro para la aviación en pocas semanas.

"El impacto depende de los proveedores. España tiene una ventaja: está muy diversificada y apenas depende de Oriente Medio. Importamos petróleo de Estados Unidos, Canadá, Brasil o México, por lo que no se prevén reducciones de producción a corto plazo", explica en Al Rojo Vivo. A su juicio, los problemas se concentran en países con mayor dependencia del sudeste asiático, que ahora buscan alternativas con urgencia. "Para que España tenga dificultades reales, el conflicto tendría que prolongarse mucho tiempo", añade.

Sobre el papel de Donald Trump en la guerra con Irán, Bernardos es contundente: "Está loco por acabar. Los costes políticos, económicos y personales son enormes, y su imagen se está viendo muy perjudicada. Está quedando como uno de los peores presidentes de EEUU porque Yahoo le ha tomado el pelo bien tomado".

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