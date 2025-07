Gonzalo Bernardos discrepa con la empresa Foment y defiende la reducción de jornada: "Me parece un gran acierto"

Entre los principales opositores a la reducción de la jornada laboral en España se encuentra la patronal catalana Foment del Treball, que ha calificado la medida como "el peor error que podría cometerse en 47 años de democracia".

En Al Rojo Vivo, el profesor y economista Gonzalo Bernardos ha respondido con contundencia: "Estoy totalmente en desacuerdo. A mí me parece que reducir la jornada de 40 a 37,5 horas semanales sería un gran acierto".

Bernardos ha enumerado tres razones que, a su juicio, justifican esta reforma laboral. En primer lugar, ha señalado que la productividad ha crecido de forma sostenida durante las últimas décadas: "El rendimiento por trabajador ha aumentado notablemente desde 1983, cuando el Gobierno de Felipe González fijó la jornada semanal en 40 horas", ha recordado.

En segundo lugar, ha subrayado que España debe dejar de competir por bajos costes laborales y apostar por la calidad: "Este país necesita que las empresas compitan por calidad, no por pagar poco. Si lo hacen, podrán retribuir mucho mejor a sus empleados. Saldríamos todos beneficiados".

Por último, Bernardos ha hecho una reflexión sobre el modelo empresarial: "Quien asegura que una pequeña empresa no puede asumir la reducción de jornada, debería preguntarse si está gestionando bien. Pagar mal no te convierte en empresario: te convierte en un trabajador que dedica muchas horas a su negocio, pero eso no es ser empresario. Y en este país, lo que nos faltan son verdaderos empresarios".