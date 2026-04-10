Gonzalo Bernardos alerta sobre el precio del petróleo: "El peor escenario sería superar los 150 dólares"

En Al Rojo Vivo, el economista ha analizado el impacto de la guerra en Irán sobre el precio del petróleo: "No creo que el petróleo vuelva este año a los 70 dólares; lo descarto prácticamente por completo. Para eso debería aumentar mucho la oferta y el único que tiene capacidad es Arabia Saudí".

En Al Rojo Vivo, el economista Gonzalo Bernardos ha analizado el impacto de la guerra en Irán sobre el precio del petróleo, rebajando el alarmismo pero advirtiendo del riesgo: "Precios cercanos a los 100 dólares los hemos visto muchas veces. Es una gran diferencia respecto a los 70, pero no dan para una crisis económica importantísima". A su juicio, el verdadero problema es otro: "Lo que provocan es una gran incertidumbre". Y lanza una advertencia clara: "El peor de los casos son precios por encima de los 150 dólares, que sí dañarían mucho a las economías avanzadas y, especialmente, a las emergentes de Asia".

Desde su perspectiva, el conflicto sigue abierto, aunque en una fase contenida: "La guerra no se ha acabado, está en la prórroga, porque Donald Trump no puede consentir que continúe mucho más".

Bernardos descarta además una vuelta a los precios bajos en el corto plazo: "No creo que el petróleo vuelva este año a los 70 dólares; lo descarto prácticamente por completo. Sería una grandísima sorpresa". En su análisis, la destrucción de infraestructuras clave limita la oferta: "Puede estar por debajo de 100, en torno a 80 u 85, pero veo muy difícil que vuelva a 70. Para eso debería aumentar mucho la oferta y el único que tiene capacidad es Arabia Saudí". Por ello, anticipa un escenario prolongado de precios elevados: "Veo precios altos durante todo el año y tipos de interés más elevados en Europa, por encima del 2% actual".

Sobre la presión internacional, el economista subraya el papel de las grandes petroleras: "Es lógico el enfado. Están llamando cada día a Trump los ejecutivos de las grandes compañías". Aunque en un primer momento los altos precios podían beneficiarles, la situación en el Golfo ha cambiado el tablero: "Si el petróleo no puede salir como antes desde Emiratos, Kuwait o Arabia Saudí, esos beneficios desaparecen".

Su conclusión es contundente: "Para mí, Donald Trump se va a poner de rodillas delante de Irán para que el estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad".

En cuanto al hecho de que Irán imponga una especie de peaje en el paso estratégico definitivo como el Canal de Suez o el Canal de Panamá, Bernardos lo descarta: "Lo descarto por completo. Tiene enemigos muy potentes: las grandes petroleras y los países de la zona que dependen de esa vía". Eso sí, advierte de que cualquier solución tendrá un coste: "Habrá que pagarle un precio político, y veremos cuál es ese precio".

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