Las llamadas de los implicados en el crimen de Benimàmet: "Es urgente, se está muriendo"

El contexto Emergencias recibió ocho llamadas tras el apuñalamiento a un hombre de 59 años en la localidad valenciana y por la que tres personas, un matrimonio y su hijo, se encuentran en prisión provisional desde febrero.

En febrero, José Luis, de 59 años, fue asesinado a puñaladas en Benimàmet, Valencia, en casa de sus vecinos. La Policía Nacional detuvo a los implicados tras recibir ocho llamadas de emergencia, incluyendo las del asesino confeso y su madre, quien afirmó que actuaron en defensa propia. Esta versión contrasta con la de la madre de la víctima, quien sostiene que el joven acuchilló a su hijo mientras el padre lo sujetaba y la madre lo golpeaba con un bate de béisbol. Las disputas entre las familias eran frecuentes, y los vecinos describían al presunto homicida como "problemático". Los acusados permanecen en prisión provisional.

Un crimen con ensañamiento. José Luis, de 59 años y vecino de la localidad valenciana de Benimàmet, era asesinado a puñaladas el pasado mes de febrero en casa de sus vecinos. La Policía Nacional, que este jueves daba a conocer las imágenes de la detención de los implicados, llegaba a la vivienda donde todo había ocurrido y se encontraba el cadáver en un charco de sangre.

Todo ello después de que los servicios de emergencia recibieran hasta ocho llamadas de alerta, entre ellas las del propio asesino confeso y su madre, coacusada junto a su marido. laSexta ha accedido a los audios de estas llamadas, que han sido adelantados por 'Las Provincias', y en las que ya la madre del asesino cuenta que todo ha sido en defensa propia. Una versión que difiere con la de la madre de la propia víctima y que fue clave para que los tres acusados permanezcan en prisión provisional desde febrero.

"Se me ha metido un tipo en mi casa y me he defendido. Se está muriendo, se está desangrando", señalaba la mujer al 112. La misma versión que posteriormente daría a la Policía Nacional. "Quería matar a mi hijo y mi hijo lo ha matado a él. Se han matado los dos"; aseguraba previamente al teléfono.

Tanto ella como su hijo llaman hasta en cinco ocasiones, todo mientras su vecino de abajo se desangra en mitad de la vivienda. "¿Podría mandar una ambulancia? Es urgente, se está muriendo", afirma el asesino confeso en su llamada sin responder de primeras donde había apuñalado a su vecino. "En el cuello", dice cuando le vuelven a pedir que señale dónde le ha acuchillado.

Puñaladas y golpes con un bate

Según la madre de la víctima, el joven acuchilló a su hijo mientras el padre le sujetaba y la madre le propinaba golpes con un bate de béisbol. Elemento que, además, fue incautado por la Policía en su entrada a la casa.

Como pudo saber Mas Vale Tarde tras el crimen, cuando se produjo el crimen, los vecinos ya conocían las constantes disputas entre el hombre asesinado y sus vecinos. Así, aseguraban que la convivencia entre ellos hacía mucho tiempo que era insoportable y que "las riñas y peleas eran habituales, porque había un coche de Policía en el barrio". Otros señalaban que el presunto homicida era "problemático" y que se habían puesto muchas denuncias.

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