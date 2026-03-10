Gonzalo Bernardos advierte: "Trump puede quedar masacrado en las elecciones de medio mandato por la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación"

El profesor de economía analiza en Al Rojo Vivo el impacto del conflicto con Irán y advierte de que Estados Unidos y Donald Trump pueden ser los grandes perjudicados: "Se ha metido gratuitamente en una guerra en la que Estados Unidos no tiene nada que ganar y sí mucho que perder".

El profesor de economía Gonzalo Bernardos ha analizado en Al Rojo Vivo el impacto económico del conflicto con Irán con un diagnóstico contundente: "Ha llegado la era de la incertidumbre. Todo aquello que creíamos que no podía pasar, ahora puede suceder", ha advertido al comenzar su análisis del nuevo escenario económico internacional.

Ante esta situación, Bernardos pide evitar reacciones impulsivas. "La conclusión a la que uno puede llegar es que hay que tener cabeza fría, no hacer demasiado caso de lo que diga Donald Trump y mantener una visión a medio y largo plazo".

Si hay que señalar a los principales perjudicados por la escalada, el economista lo tiene claro: "Sin duda está Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos, el Partido Republicano y Donald Trump".

Según explica, Washington se ha involucrado en un conflicto del que tiene poco que ganar y mucho que perder. "Se ha metido gratuitamente en una guerra en la que Estados Unidos no tiene nada que ganar y sí mucho que perder", sostiene.

Además, advierte de que el conflicto puede tener consecuencias políticas internas. "El gran problema que tuvo el Partido Demócrata de Estados Unidos en las últimas elecciones presidenciales fue la erosión del poder adquisitivo de las familias por la elevada inflación. Si esta crisis provoca un nuevo repunte de precios, eso mismo le puede ocurrir ahora al Partido Republicano de Estados Unidos en las elecciones de medio mandato".

Bernardos también cree que Europa debería extraer lecciones de esta crisis energética. "Europa tiene enseñanzas muy importantes que aprender: más energía nuclear, muchas más renovables y, sobre todo, cambiar el sistema con el que se fijan los precios de la electricidad, que es claramente inflacionista".

En su opinión, la clave está en no dejarse arrastrar por la volatilidad del momento. "Hay que pensar a medio plazo. Si nos dejamos llevar por el día a día, corremos el riesgo de sacar conclusiones equivocadas".

