Los partidos políticos cierran la campaña más larga y tensionada de los últimos años este 23J. Uno de los grandes frentes ha estado en la economía, un asunto de especial importancia tras años de pandemia y en plena inflación por la guerra de Ucrania. El economista Gonzalo Bernardos ha analizado en Al Rojo Vivo cuáles son las principales propuestas económicas de PP, PSOE, Vox y Sumar y, sobre todo, las que a su juicio son más nocivas para nuestro país.

Sobre el discurso de bajada de impuestos que defiende Feijóo, Bernardos ha advertido: "No dicen que bajar impuestos significa recortar el Estado de Bienestar y sobre todo no dicen abiertamente que implantarán la mochila austriaca, y eso es gratis", ha aseverado el experto.

Asimismo, el experto ha catalogado el programa económico de Vox es "una tomadura de pelo": "Dicen que van a bajar impuestos, mucho más que el PP, pero lo que eso significa es que eso va a desmantelar por completo la sanidad y la educación. Me parece que es el peor programa de largo, y un auténtico peligro para la mayor parte de la población".

No obstante, ha asegurado que el Ibex está "muy influido por tendencias económicas", pero si hubiera una sorpresa como que Pedro Sánchez volviera a ser presidente "habría una caída en la bolsa". El motivo, ha dicho, no es otro que en ese caso no se quitarían los impuestos a las energéticas ni a los bancos. "Si el PP puede gobernar sin Vox habría una subida en la Bolsa, pero sino es probable que caiga", ha añadido.