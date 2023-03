El economista Gonzalo Bernardos ha valorado la bajada del IPC asegurando que "no es tan buen dato como parece porque han ocurrido unas circunstancias extraordinarias".

"Muchos operadores presumen que ha habido crisis bancaria, que no se ha acabado, y que habrá un crecimiento económico inferior", ha indicado Bernardos, lo que ha provocado que el gas natural "bajara sustancialmente de precio, que el petróleo llegara a los 70 dólares, y que la gasolina y el gasóleo también bajaran".

"Si la economía mundial no está en un estancamiento, -porque la crisis bancaria no da más de sí-, estas materias primas subirán, y harán que no estemos en el 3,3% de inflación, sino sobre el 4%", ha explicado en el programa Al Rojo Vivo, como puede observarse en el vídeo superior.