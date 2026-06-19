Reacción en Al Rojo Vivo
Gemma Robles analiza la declaración de Zapatero: "Al PSOE no le ha dado un balón de oxígeno"
Gemma Robles, directora Red de Contenidos de Prensa Ibérica, reacciona en este vídeo a la declaración del expresidente del Gobierno del pasado miércoles en la Audiencia Nacional.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negó ante el juez de la Audiencia Nacional haber ejercido algún tipo de influencia para conseguir el rescate de Plus Ultra. laSexta ha tenido acceso al audio de dicha declaración, en la que Zapatero fue preguntado por su presunta influencia a la hora de conseguir el rescate para la aerolínea.
Tras escuchar un extracto de estos audios, Gemma Robles, directora de Red de Contenidos de Prensa Ibérica, cree que "Zapatero ganó algo de tiempo para intentar mejorar su defensa judicial, que no la defensa ante la opinión pública".
Y cree que esta declaración no le ha valido al PSOE: "No creo que le diera un balón de oxígeno, ya que no aclaró muchas cosas", afirma. "Como mucho, Zapatero, le ha dado al botón de pausa, pero no más allá", concluye la periodista. En el vídeo podemos ver esta primera reacción en Al Rojo Vivo.
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