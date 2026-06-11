Gaspar Llamazares, contundente sobre el caso Zapatero: "Tiene mucho que ver con la politización de la justicia"

El político Gaspar Llamazares muestra con total sinceridad, en Al Rojo Vivo, su opinión sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. En el vídeo, todos los detalles.

El político Gaspar Llamazares, de 'Convocatoria por Oviedo', se pronuncia en Al Rojo Vivo de forma contundente sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, tras conocer el valor, según OKDiario, de las joyas del expresidente: 1,3 millones de euros.

En primer lugar, "el dato no forma parte de la instrucción. Es pesca de arrastre, que se llama. Es decir, yo paso por el despacho y me encuentro con las joyas. En estos momentos Zapatero tendrá que explicar y dar los datos de las declaraciones de patrimonio, si están esas joyas o no, y Hacienda tendrá que intervenir en su caso", explica Llamazares.

Y en segundo lugar, afirma cotundente el político, "eso no quita que el caso del expresidente Zapatero sea un caso escandaloso desde el punto de vista judicial. No ha habido ningún presidente ni el monarca donde se haya hecho este tipo de iniciativa. Y yo creo que tiene mucho que ver no solamente con la justicia, sino tiene que ver con la politización de la justicia".

Y añade: "Está por ver si ha habido tráfico de influencias, que es muy difícil porque en este país prácticamente no ha habido condenas por tráfico de influencias, y lo que no está prácticamente ni en la instrucción es el blanqueo de capitales (...) Por tanto, yo sigo teniendo confianza en el presidente Zapatero, aunque no comparto desde el punto de vista personal el enriquecimiento después de la presidencia del Gobierno. Creo que tiene que explicárselo al Ministerio de Hacienda en su caso".

Pero, insiste y concluye Llamazares: "Esta es una instrucción que va más por Sánchez que por Zapatero y que tiene más que ver con la política del Gobierno español ante determinadas materias, como por ejemplo Venezuela, Cuba y demás, que realmente en relación concreta con el enriquecimiento de Zapatero o la posible malversación de Zapatero, si es que se ha producido".

Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido