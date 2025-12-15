García Aller, sobre Sánchez: "Permanecer en el Gobierno con esta debilidad parlamentaria le hace un gran favor a Vox"

La periodista le ha pedido al presidente del Gobierno "menos triunfalismo" y un poco más de "humildad" a la hora de pedir disculpas. "Sería bueno para él, para el partido y para el feminismo", ha destacado.

Marta García Aller ha reaccionado a las declaraciones de Pedro Sánchez, destacando que aunque a él puede que "le rente" permanecer en la Moncloa, a su partido no.

De esta forma, ha explicado que la idea de convocar elecciones está para evitar que el partido que tiene escándalos termine "de desmoronarse". Por tanto, al negarse a esto y optar por permanecer con esta debilidad parlamentaria, García Aller ha confesado que cree que el presidente del Gobierno le está haciendo "un flaco favor" al PSOE y "un gran favor" a Vox.

Además, ha indicado que también le hace un flaco favor al feminismo al "presumir de protocolo y contundencia" cuando ha habido denuncias contra Paco Salazar por acoso sexual que se han quedado cinco meses en un cajón.

"Menos triunfalismo y un poco más de humildad a la hora de pedir disculpas sería bueno para el presidente, para el partido y para el feminismo", ha zanjado.

