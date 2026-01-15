García Aller, sobre los métodos que usaba Julio Iglesias para contratar a las empleadas domésticas: "Esto es cada vez más escalofriante"

"Lo que conocemos no son casos aislados, sino que parece más bien un modus operandi", afirma la periodista Marta García Aller, apuntando a la "investigación concienzuda" que han realizado los compañeros de 'elDiario.es', junto a Univisión sobre el cantante.

Julio Iglesias sigue en el punto de mira después de que dos extrabajadoras de las mansiones que el cantante tiene en Republica Domicana le hayan denunciado unas presuntas agresiones y abusos sexuales. Una investigación en la que ambos medios han explicado cómo se podían postular las interesadas a las ofertas de empleo que se ofrecían.

La periodista Marta García Aller, de 'El Confidencial' pide, no obstante, ser cautos con la presunción de inocencia, pero también a la hora de desestimar algunas de las informaciones u opiniones de amigos de Julio Iglesias que simplemente por el hecho de serlo tiran por tierra "una investigación concienzuda, que está cada vez más armada" y que se convertirá también en un proceso judicial".

En base a esta, apunta la periodista, "lo que conocemos no son casos aislados, sino que parece más bien un modus operandi". "Esto es cada vez más escalofriante, la manera de tratar a las mujeres, al servicio doméstico, al personal más vulnerable", añade García Aller: "Todo apunta a que lo que se reclutaba era mujeres pobres, solas, que no tuvieran un núcleo familiar al que pudieran recurrir y atractivas, a gusto del señor", concluye y lamenta la periodista.

