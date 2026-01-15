El nuevo modelo de financiación autonómico no gusta a las regiones que hablan de "auténtica aberración" o "corrupción de Estado absoluto"

El contexto La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este miércoles ante los consejeros autonómicos el nuevo modelo de financiación.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el nuevo modelo de financiación autonómica, un tema crucial que el Gobierno de Sánchez pactó con ERC. Sin embargo, para su aprobación necesita el apoyo de otros partidos. La estrategia del Ejecutivo busca dividir a las regiones críticas, advirtiendo que quienes rechacen podrían perder fondos. No obstante, la reacción ha sido negativa. Murcia, Extremadura y Galicia expresaron su descontento, mientras Cataluña apoya el modelo, calificándolo de "más justo". Otros, como Madrid y Castilla-La Mancha, lo consideran un "chantaje" y una "corrupción de Estado". Montero niega estas acusaciones, pero el modelo enfrenta resistencia incluso en comunidades socialistas.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este miércoles ante las comunidades autonómas el nuevo modelo de financiación. Se trata de un asunto capital que el Gobierno de Pedro Sánchez pactó con ERC, pero para que salga adelante debe convencer al resto de partidos del arco parlamentario para que lo apoyen.

Ahora, la estrategia del Ejecutivo consiste en tratar de dividir a las regionas más críticas, bajo la premisa de quien diga que "no" podría perder mucho dinero. Las reacciones, en cambio, muestran que esta hoja de ruta no parece que haya tenido éxito. Unos rechazos que ya se conocían estos días atrás, pero que no han evitado que Montero haya definido este nuevo modelo como una nueva etapa que "supone un hito".

Y es que las negativas se han repetido durante la jornada de este miércoles. Desde la Región de Murcia hablan de "absoluta soledad", en Extremadura van más allá y califican la propuesta de "auténtica aberración", mientras que desde la Xunta de Galicia admiten que la sensación tras el encuentro es "muy decepcionante".

Precisamente, el único territorio que lo respalda es, como no, Cataluña. Su consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero, ha defendido que el modelo presentado es "un sistema que va a ser más justo, más equitativo, más igualitario". En definitiva, "una ventana de oportunidad", que también ha defendido el president socialista de la Generalitat, Salvador Illa.

No obstante, el resto de regiones le ponen otros nombres como es la Comunidad de Madrid que habla de "una corrupción de Estado absoluto". Duros calificativos que también llegan desde la socialista Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page, desde donde se limitan a decir "chantaje".

Una definición que tiene sentido al tener en cuenta que el modelo ya está negociado sin el resto de regiones, puesto que fue pactado entre Sánchez y el líder republicano, Oriol Junqueras. Un extremo que no olvidan en Murcia que hablan de "un sistema cocinado y pactado", como tampoco en Galicia desde donde subrayan que está "diseñado a la carta" y a sus espaldas.

Sin embargo, la ministra Montero asegura que es eso "mentira", al tiempo que no dda en criticar la actitud del Partido Popular (PP): "Puede discrepar, lo que no se puede es contar mentiras al respecto del modelo", ha sentenciado la también secretaria del PSOE de Andalucía.

Pero lo cierto es que ni siquiera cuenta con el respaldo de las comunidades gobernadas por los socialistas, tal y como se comentaba unas líneas más arriba. De hecho, desde Castilla-La Mancha advierten a Moncloa de que "a lo mejor a parte de la vía política, habrá que utilizar la judicial". Pese a todo ello, el modelo es voluntario, por lo que pueden decidir acogerse o no.

