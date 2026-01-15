Muere un joven de 18 años en Mallorca al quedar atrapado tras derrumbarse el techo de la habitación donde dormía

Muere un joven de 18 años en Mallorca al derrumbarse el techo de la habitación donde dormía

Los detalles Su hermano, de 12 años, ha resultado herido y trasladado al Hospital Universitari Son Espases. Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por el mayor, de 18 años, que ya estaba muerto cuando ha sido liberado del forjado.

Un joven de 18 años ha fallecido este jueves en Manacor (Mallorca) al quedar atrapado tras derrumbarse el techo de la habitación donde dormía, según ha informado el SAMU 061. Su hermano, de 12 años, ha resultado herido.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 5.12 horas de esta madrugada, en la calle Sant Francesc de la ciudad mallorquina, cuando se ha recibido un aviso por un hundimiento en un edificio.

En concreto, según han precisado los Bomberos de Mallorca, el incidente ha consistido en el desmoronamiento del forjado de una habitación de un inmueble de planta baja más dos plantas. El forjado superior, que correspondía a una cubierta plana, ha caído sobre el piso inferior, afectando posteriormente a otra estancia de la vivienda.

El derrumbe se ha producido mientras los dos hermanos dormían, quedando atrapados ambos. El mayor de ellos, de 18 años, al ser rescatado ya estaba fallecido; mientras que el menor ha sido asistido y trasladado a las urgencias de pediatría del Hospital Universitari Son Espases (HUSE), por una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) del SAMU 061.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado el parque de bomberos de Manacor y Llucmajor, con la participación del sargento y dos técnicos. Asimismo, tal y como ha trasladado el SAMU 061, se ha activado otra ambulancia SVA y una de Soporte Vital Básico (SVB).

