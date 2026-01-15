Zaida Cantera, tras conocer cómo Julio Iglesias contrataba a sus empleadas del hogar: "Es machismo y sexismo"

Zaida Cantera se muestra contundente tras conocer los métodos de reclutamiento que el cantante utilizaba para contratar a las empleadas domésticas en sus mansiones de República Dominicana.

Tras escuchar nuevos datos de la investigación que 'elDiario.es' ha realizado junto con Univisión acerca de Julio Iglesias, Zaida Cantera confiesa quedarse mal: "Me quedo mal porque con todos estos casos me quedo mal, pero me quedo aún peor cuando veo que parte de la derecha de este país, y algunos medios, tienen ese sesgo en virtud de quiénes son los presuntos y las presuntas víctimas".

Porque, tal como argumenta Cantera, cuando este mismo medio de comunicación (elDiario.es) destapó el caso Salazar, "toda la derecha se lo creía" y ahora, cuando saca esta investigación sobre Julio Iglesias, "resulta que no tiene credibilidad, cuando ha estado tres años trabajando sobre el terreno y además,con otro medio de comunicación".

"Eso me resulta aún más estupefacto", confiesa Cantera, porque "nos están diciendo que las víctimas son creíbles solo dependiendo del estrato social en el que se encuentren o de a quién denuncian. Y esto es bárbaro".

Por otro lado, Cantera se muestra también tajante, no solo con las agresiones sexuales que están relatando, sino con el hecho de cómo se llevan a cabo las contrataciones para prestar servicio en esa casa, "es machismo, sexismo y agresión sexual".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.