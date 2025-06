García Aller, sobre la irrupción de Aldama: "Es una mezcla entre el 'que te pego, leche' y 'si me queréis, irse'"

Marta García Aller ha confesado que la irrupción por sorpresa de Víctor de Aldama, "de manera violenta", en la comparecencia de Leire Díez le ha parecido un "auténtico disparate".

"Es una mezcla del 'que te pego, leche' y el 'si me queréis, irse'", ha asegurado, indicando que le ha parecido una mezcla entre Ruiz Mateos y la boda de Lolita. "Me recuerda a los momentos más disparatados de la historia reciente de España", ha señalado.

Por otro lado, ha criticado que parezca que en el PSOE se estén conformando con que Leire Díez haya entregado de manera voluntaria su carnet del PSOE. "El partido tendría que ser el primero en intentar esclarecer si alguien le encargaba esto", ha destacado.

La periodista ha calificado también de "disparate" las explicaciones que Leire Díez ha dado, recalcando que, como promoción de un libro, "no tiene precio". "Me parece preocupante que en el PSOE crean que no tienen que investigar nada más", ha zanjado.