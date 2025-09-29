García Aller, tras las declaraciones de Ayuso sobre la migración: "Son indistinguibles de las de Vox"

La periodista ha señalado que entiende que Vox esté "enfadado" tras escuchar las declaraciones de Ayuso. "Estará pidiendo el 'copyright'", ha destacado, indicando que le está poniendo difícil a Feijóo hacer una propuesta "más templada".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que se esté "pervirtiendo el sistema" con la inmigración ilegal en España y con "un montón de personas" en el país que "deambulan por las calles sin oficio ni beneficio".

Con sus declaraciones, criminaliza a los menores migrantes. "Mienten sobre su edad y procedencia y van dando vueltas por Europa, los ves en manadas", ha destacado.

Marta García Aller ha reaccionado a estas palabras, indicando que entiende que la extrema derecha pueda estar "enfadada" porque estará pidiendo "el copyright". "Esto que dice es indistinguible de las palabras de Vox", ha asegurado.

La periodista ha destacado que la presidenta de la Comunidad de Madrid le está poniendo a Alberto Núñez Feijóo muy difícil el tener una propuesta "más templada" sobre este asunto.

