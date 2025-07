García Aller, sobre la convocatoria ultra de Torre-Pacheco: "Es un pinchazo clarísimo de ese intento de convertir esta ciudad en un laboratorio del odio"

La convocatoria de "caza al magrebí" de la ultraderecha pinchó durante la noche de este martes en Torre-Pacheco con una asistencia de apenas un centenar de personas que no dudó que cebarse contra la prensa.

Marta García Aller ha señalado en Al Rojo Vivo que este es un pinchazo clarísimo de ese intento de convertir esta localidad murciana en un "laboratorio del odio y la xenofobia".

"Los vecinos han demostrado tener mucho más miedo a los de fuera, que no son los extranjeros vecinos de Torre-Pacheco que viven allí desde hace décadas", ha aclarado, señalando que los de fueran son los encapuchados que llegan desde diferentes provincias para generar "sensación de inseguridad" y realizar "persecuciones ciudadanas" con el único criterio de la "apariencia física".

La periodista ha confesado que espera que cuando esos ultras hablan de preservar nuestras costumbres y hacernos sentir seguras no estén intentando hacer referencia a estar en la calle "con palos". "No creo que las mujeres que estaban allí intentando informar se sintiesen muy seguras", ha destacado, dejando claro que si estas son las costumbres a las que hacen referencia "no nos representan".