García Aller, sobre el caso de acoso en el PSOE: "Si no se hubiese publicado la información, las denuncias seguirían en un cajón"

La periodista ha criticado el tono "triunfalista" que se ha dejado interpretar en las palabras de Pedro Sánchez en el Congreso, señalando que en los casos de acoso el 'y tú más' "no sirve para tranquilizar a las mujeres".

Marta García Aller ha reaccionado a las declaraciones de Pedro Sánchez sobre el 'caso Salazar', señalando que flaco favor le hace al feminismo "el tono triunfalista" que se ha dejado interpretar en sus declaraciones.

La periodista ha recordado que hay constancia de "suficientes errores" en el seguimiento de los protocolos, asegurando que de no ser porque elDiario.es sacó la información la semana pasada, "las denuncias de hace cinco meses seguirían en el cajón".

De esta forma, ha destacado que, aunque es cierto que el presidente del Gobierno ha pedido perdón, también se pudo escuchar la semana pasada cómo la portavoz del Gobierno decía que "todo había funcionado perfectamente".

Por tanto, ha señalado que responder a este tema sacando casos del PP no funciona en este caso. "El 'y tú más' en los casos de acoso creo que no sirve para tranquilizar a las mujeres", ha zanjado.

