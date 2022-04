La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido la negativa de su partido a apoyar el decreto para paliar los efectos de la crisis provocada por la guerra en Ucrania porque las medidas "llegan tarde" y "son escasas", que no van "en el camino correcto" de lo que necesita la economía de España.

"Lo que estábamos buscando es un gran pacto contra la inflación, que es el problema que viven y sufren las familias españolas todos los días", ha asegurado la portavoz parlamentaria popular en una entrevista en Al Rojo Vivo. "Nosotros hemos estado todo lo cerca que ha querido el Gobierno para poder alcanzar ese acuerdo y pacto de Estado. Y seguimos estándolo. Nosotros nos debemos a los españoles y hoy lo están pasando mal".

Así, para conseguir su apoyo el Gobierno debería haber bajado el IVA a la electricidad y el gas, haber rebajado el IRPF a quienes cobran menos de 40.000 euros al año, así como mejorar la gestión de los fondos europeos y reducir ministerios para ahorrar.

Gamarra ha requerido al Ejecutivo que se siente con su formación para hablar de un programa económico y que "abandone el 'no es no' a todo lo que venga del PP", a la vista de los datos económicos que muestran la ralentización del crecimiento a causa de la guerra en Ucrania. Igualmente, ha criticado que el Gobierno se haya sostenido en EH Bildu para sacar adelante el decreto que, entre otras medidas, rebaja el precio del combustible 20 céntimos por litro. "Este escenario tan preocupante para los españoles nos empieza a recordar demasiado a Zapatero en 2008, y ya sabemos dónde nos llevó con los recortes. No puede ser el aliado Bildu".

Apunta la 'número dos' del PP que el Gobierno no está priorizando los temas del bolsillo de la gente al no sentarse con ellos a negociar y sí viajar a Barcelona, como hizo el ministro de la Presidencia, para tratar el presunto espionaje a líderes independentistas.

Sobre la comisión de secretos oficiales, Gamarra ha reconocido la "preocupación" de su partido por la entrada de EH Bildu y de ERC, a pesar de que los republicanos ya formaron parte de este órgano durante varias legislaturas. A juicio de la popular, "ayer se rompió un pacto de estado" entre PSOE y PP al cambiarse la forma de decidir la composición del citado órgano.