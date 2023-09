Luis de la Fuente, seleccionador de la absoluta masculina de fútbol ha pedido perdón, en rueda de prensa, por aplaudir a Luis Rubiales, tras el discurso machista que pronunció el pasado viernes 25 de agosto, en el que se negó a dimitir.

Lo ha hecho contundencia: "las duras críticas que he recibido me las merezco", ha asegurado de la Fuente, añadiendo además que "asistía a un acto protocolario de despedida, pero se transformó en una situación que me superó y para la que no estaba preparado".

Minutos después de estas disculpas, el periodista Gabriel Sanz ha opinado en Al Rojo Vivo: "Todos tenemos derecho a equivocarnos y la obligación de rectificar". Pero añade que Sanz "a Lusis de la Fuente no le abandona la aureola de miedo que le persigue. Él ha dicho que tiene miedo por su puesto de trabajo porque lleva 9 meses en el ha cuestionado cada partido, cada derrota de la selección...".

Sin embargo, "ante un episodio extrafutbolístico como es este, que no tiene nada que ver ni con su alineación, ni con nada, él se tiene que elevar. Es un Vicente del Bosque, un Luis Enrique.... Es un señor que tenía que estar por encima. Y yo le he visto con miedo a Luis Rubiales, que probablemente es lo que determinó su aplauso y su tardanza posterior, y con miedo ahora a lo que diremos los periodistas y la opinión pública y croe que eso no es una buena tarjeta de visita para la continuidad de un buen entrenador" .