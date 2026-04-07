Gabi Sanz resalta un desequilibrio en la guerra de Irán: "Los iraníes tienen tiempo y una capacidad de resistencia que los occidentales no tenemos"

El periodista de 'Vozpópuli' analiza en Al Rojo Vivo el conflicto en Irán y advierte del error de cálculo de Washington: "Tienen dinero y tecnología, pero no entienden dónde se han metido", lo que, a su juicio, explica por qué Trump "está perdiendo".

Israel y Estados Unidos amplían el foco de sus ataques y apuntan a infraestructuras civiles. El Ejército israelí llegó a advertir a la población iraní que evitara el sistema ferroviario ante la inminencia de bombardeos sobre esa red.

El periodista de 'Vozpópuli' Gabi Sanz analiza en Al Rojo Vivo la evolución del conflicto y es contundente: "Aquí ha habido una falta de planificación básicamente estadounidense, que no israelí, apabullante". A su juicio, el error parte de un desequilibrio mal calibrado: "Los americanos tienen mucho dinero y mucha capacidad tecnológica, pero los iraníes tienen tiempo y una capacidad de resistencia que los occidentales no tenemos".

Sanz subraya también la diferencia de mentalidad frente a la guerra: "Los iraníes están dispuestos a martirizarse en un puente que vaya a ser bombardeado por Israel o por los estadounidenses", mientras que "nosotros estamos preocupados por si hay desabastecimiento de gasóleo". Esa distancia, sostiene, es clave para entender el desarrollo del conflicto: "Ahí se ve la diferencia de percepción de la guerra entre las dos partes".

En ese contexto, concluye con una crítica directa a Washington:"Para entender por qué Trump está perdiendo: porque no ha entendido nada de dónde se ha metido"

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