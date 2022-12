El alcalde popular de Burgos, Javier Lacalle, asegura que "las obras no se van a paralizar". Francisco Marhuenda recuerda que el alcalde se ha sentado a escuchar a los vecinos de Gamonal. "Los vecinos tienen una opinión respetable, pero el Ayuntamiento ha decidido seguir adelante con el proyecto. Parece que el Partido Popular no puede gobernar en nada, no le dejan".

Marhuenda asegura que, si el proyecto es bueno para Burgos, él también llevaría el proyecto adelante como alcalde. "Ha tomado una decisión tras escuchar a los vecinos de la zona. Puede que la decisión le cueste las elecciones, pero yo estoy seguro de que las ganará". Para Francisco Marhuenda, los disturbios y protestas son una muestra de que no se puede hacer obra pública en las ciudades. "Parece que la gente esté a favor de vivir como en Cuba. ¡Viva Cuba libre!".