Ferreras traduce el mensaje de Junts: "Puigdemont empieza a estar hasta las narices"

Para el presentador y director de Al Rojo Vivo detrás del mensaje de Míriam Nogueira a Sánchez además de "un mensaje a navegantes" hay "contenido reivindicativo o de enfado por parte de Junts".

En Al Rojo Vivo se ha debatido sobre la intervención de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles. La diputada catalana reprochó al presidente, Pedro Sánchez, que el Ejecutivo centre el debate en el fin del cambio horario en lugar de abordar los "problemas reales" de los ciudadanos.

Nogueras ironizó sobre la reciente propuesta del Gobierno a la Unión Europea para eliminar el cambio de hora a partir de 2026:

Además, acusó al líder socialista de intentar "envolverse con nuevas banderas" para desviar la atención: "Ya no le sirve de nada envolverse con la bandera palestina, ahora con la del cambio horario, para que no se hable de lo que realmente hace perder el sueño a muchísimas personas", ha afirmado.

El presentador y director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha calificado la intervención de "un mensaje muy serio de uno de los socios fundamentales de investidura". Según su interpretación, "Puigdemont empieza a estar hasta las narices y considera que hay incumplimientos flagrantes de lo pactado en Waterloo, en Suiza o en Bruselas".

En la misma línea, el analista Fernando Berlín ha apuntado que "es evidente que Nogueras está enviando un mensaje: la paciencia se agota". Ferreras ha añadido que, además del aviso político, hay "contenido reivindicativo y un tono claro de enfado por parte de Junts".

