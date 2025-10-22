Afra Blanco critica al Gobierno de Ayuso por rechazar la Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática: "Quieren convivir con símbolos que glorifican el crimen y la dictadura"

En Al Rojo Vivo, la sindicalista ha manifestado que mantener los simbolos del franquismo en las calles, monumentos es "una ofensa a las victimas y a la propia historia" y ha reclamado un cambio de actitud por parte de Almeida.

La sindicalista Afra Blanco ha analizado en Al Rojo Vivo la oposición del Gobierno de la Comunidad de Madrid a la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, por el papel que desempeñó durante la dictadura franquista cuando albergó la Dirección General de Seguridad (DGS), donde se produjeron torturas "por motivos políticos e ideológicos" a opositores del régimen.

La negativa no solo ha venido de Isabel Díaz Ayuso, sino también del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien calificó la medida como "una operación de carácter netamente político, sin sentido histórico". Además, cargó contra el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, afirmando que no acepta lecciones "de quienes reivindican la memoria de Largo Caballero, que fue un golpista".

Almeida argumentó que "acotar la significación histórica como lugar de memoria democrática e identificarla exclusivamente así es ignorar lo que fue la historia anterior y posterior del edificio, hoy sede del Gobierno de todos los madrileños".

Ante esas declaraciones, Afra Blanco ha sido contundente: "Ayuso y Almeida quieren seguir conviviendo con símbolos que glorifican el crimen y la dictadura", denunció.

Blanco ha añadido que mantener esos símbolos en calles y monumentos "es una ofensa a las víctimas y a la propia historia" y ha reclamado un cambio de actitud: "Me gustaría que Almeida recondujera su postura, pero lamentablemente siguen instalados en la misma posición de la que vienen y de la que heredaron", concluyó.

