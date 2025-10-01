Polémica medida
Ferreras, tajante ante la decisión de Madrid sobre el supuesto "síndrome post aborto": "Es una falta de respeto"
El presentador ha reaccionado a esta propuesta de Vox aprobada por el PP de Almeida, preguntándose si creen que es una "decisión fácil" como para tener que informarles sobre consecuencias pseudocientíficas que nadie ha probado.
El pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde el PP de José Luis Martínez-Almeida tiene mayoría absoluta, ha aprobado una propuesta de Vox por la que a partir de ahora será obligatorio dar información sobre el llamado "síndrome post aborto", que no está reconocido por la ciencia.
Antonio García Ferreras ha criticado esta propuesta, dejando claro que es una "falta de respeto a la mujer". "¿Creen que es una decisión fácil, que no es meditada, que no es compleja?", se ha preguntado.
De esta forma, ha rechazado que, además de tener que enfrentarse a esa difícil situación, ahora tengan que informarles sobre "consecuencias pseudocientíficas que nadie ha probado".
"Es una locura decir que provoca alcoholismo, suicidio, insomnio y depresión", ha asegurado, haciendo referencia a las declaraciones que ha realizado la edil ultraderechista Carla Toscano ante el Pleno de Madrid para defender su propuesta.
Ante todo esto, Ferreras no ha podido evitar preguntarse cuál es la opinión de Génova sobre este asunto, indicando que con este tema siempre "se mete en líos".
